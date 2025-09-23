В Новосибирске с октября ожидается рост цен на продукты до 10%

Мясо, молочная продукция и бакалея могут увеличиться в цене.

В Новосибирске ожидается повышение цен на некоторые продукты питания, начиная с октября 2025 года. По мнению экономиста Виталия Свиридова, сильнее всего это затронет импортируемые товары и те, чья стоимость привязана к валютному курсу.

Согласно его анализу, рост цен вероятен в следующих категориях: Импортные фрукты и овощи могут прибавить в цене до 10% из-за сложностей с доставкой и таможенных сборов; Мясная продукция, такая как говядина и свинина, подорожает на 8–10% из-за увеличения стоимости кормов и содержания животных; Цены на молочные продукты могут вырасти на 7–9% в связи с увеличением стоимости кормов и упаковочных материалов; Рыба и морепродукты, зависимые от импорта и квот на добычу, могут показать рост в пределах 9–11%; Стоимость бакалейных товаров, включая чай, кофе и специи, увеличится до 10%, в основном из-за нестабильности валютного курса и затрат на логистику.

«Динамика цен обусловлена совокупностью факторов: изменение валютных курсов, рост стоимости перевозок, сезонные колебания, а также увеличение издержек на производство и обработку», – подчеркнул Свиридов.

Экономист считает, что прогноз Центробанка о возможном увеличении цен на 20% выглядит маловероятным.