В Новосибирской области возбуждено 40 дел из-за нарушений на минувших выборах

Зарегистрировано 159 сообщений о возможных нарушениях. Ранее в избиркоме заявили, что никаких нарушений не выявлено.

В Новосибирской области на выборах зарегистрировано 159 сообщений о возможных нарушениях, возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. По 9 фактам составлены протоколы по статьям 5.12 и 20.1 КоАП (нарушение правил агитации и мелкое хулиганство). По остальным случаям проводится проверка. Ранее сообщалось о 157 сообщениях о нарушениях, поступивших в полицию. Об этом пишет «Прецедент» со ссылкой на ГУ МВД России по НСО.



Ранее в избиркоме заявили, что никаких нарушений не выявлено.

«Явка и в городе Новосибирске составила 24,98%. Я считаю, что это хороший посыл. И Новосибирск может достаточно активно принимать участие в голосовании», — заявила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. «Нарушений во время проведений выборов зафиксировано не было. Все компании полностью состоялись», — также подчеркнула в своей речи она.





