Восемь директоров крупного мобильного оператора признаны лучшими топ-менеджерами России

МегаФон подтвердил статус лидера среди ведущих компаний страны, в том числе в телекоме: шестнадцать топ-менеджеров сотового оператора включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а восемь стали победителями в своих категориях.

В соответствии с опубликованным 23 сентября рейтингом первые места заняли:

Также в тройку лучших вошли директор по связям с госорганами Владимир Месропян, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Татьяна Гура, директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева, директор ИТ-инфраструктуры Павел Табашников, руководитель проектов по социальным программам Оксана Туранцева и корпоративный секретарь Дарья Лизунова.

Включение топ-менеджеров МегаФона в число лауреатов рейтинга подтверждает высокую экспертизу управленческой команды и служит признанием достижений компании на российском рынке.

«Для нас большая честь оказаться среди лучших управленцев страны. Это признание — результат профессиональной работы всей команды МегаФона, нашего стремления к постоянному развитию и внедрению инновационных решений. Мы благодарим коллег за высокую оценку наших достижений», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

«Топ-1000 российских менеджеров» — рейтинг профессиональной репутации руководителей в своих отраслях и функциональных направлениях, публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» – в ходе экспертного голосования топ-менеджеры разных компаний оценивают успехи коллег. Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России.