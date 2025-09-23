Жара до +25°C продержится в Новосибирской области до конца сентября

Сибиряки могут наслаждаться теплыми днями, бывать чаще на природе.

По данным синоптиков, аномально теплая погода, установившаяся в регионе, не собирается отступать. Столбик термометра будет стабильно держаться около отметки +20°C, а в отдельные дни и подниматься до +25°C. Это значительное отклонение от климатической нормы для конца сентября, когда обычно наблюдаются первые заморозки и ощутимое похолодание.

Такой подарок от природы – отличная возможность для жителей области продлить летний сезон. Пикники, прогулки по паркам, поездки на дачу – все это можно успеть, пока позволяет погода. Особенно рады будут садоводы и огородники, которые смогут собрать поздний урожай и подготовить участки к зиме в комфортных условиях.

Впрочем, синоптики предупреждают, что расслабляться не стоит. Несмотря на тепло, осень все-таки берет свое, и ночи становятся все холоднее. Резкие перепады температур могут негативно сказаться на здоровье, поэтому важно одеваться по погоде и не забывать о мерах предосторожности.

Также стоит помнить о повышенной пожарной опасности в лесах и полях. Сухая трава и листва в сочетании с теплыми днями могут легко воспламениться, поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно внимательными при обращении с огнем на природе.

В целом, теплая погода до конца сентября – это приятный сюрприз для жителей Новосибирской области. Главное – правильно воспользоваться этой возможностью и насладиться последними теплыми днями, не забывая о безопасности и заботе о своем здоровье.