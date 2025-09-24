11 животных погибли: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке

Вечером 23 сентября в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило начался пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 22:22.

По уточненным данным, пожарным совместно с сотрудниками зоопарка удалось спасти более двадцати животных. К сожалению, 11 животных погибли. На момент прибытия спасателей один из вольеров был полностью охвачен огнем. Предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров, два вольера уничтожены полностью.

В официальном комментарии, опубликованном в Telegram-канале «Мэрия для СМИ», директор Новосибирского зоопарка также отметил, что с момента возгорания все возможные меры по спасению предпринимались как сотрудниками учреждения, так и пожарными. По его словам, удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка и двух дикобразов. Сообщается, что информация о состоянии спасенных животных будет уточняться, а все сотрудники зоопарка находятся на месте и продолжают работу.

Ранее Сиб.фм писал, что по предварительным данным огнём были повреждены вольеры, в которых содержались дикие быки, козы и пятнистые олени.