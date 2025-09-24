Более 14 тысяч военных пенсионеров в Новосибирской области получают вторую пенсию

Более 14 тысяч военных пенсионеров в Новосибирской области, помимо выплат от силовых ведомств, получают вторую пенсию – страховую по старости. Об этом сообщает отделение СФР по региону.

Право на неё возникает при наличии «гражданского» стажа, в течение которого работодатель перечислял страховые взносы. Это касается и тех, кто был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и самостоятельно уплачивал взносы на пенсионное страхование. Данной возможностью могут воспользоваться пенсионеры Министерства обороны, МВД, ФСБ, прокуратуры и других аналогичных структур.

Как пояснил управляющий отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа, для назначения выплаты необходимо выполнение нескольких условий. Помимо гражданского стажа, требуется достижение общеустановленного пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Также необходимо иметь не менее пятнадцать лет страхового стажа и минимальную сумму пенсионных коэффициентов – тридцать.

Поскольку эти пенсионеры уже являются получателями выплат от силовых ведомств, страховая пенсия по старости назначается им без фиксированной выплаты. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность, размер его страховой пенсии ежегодно пересматривается с 1 августа с учётом поступивших за год страховых взносов.

Подать заявление на назначение пенсии можно дистанционно через «Госуслуги», а также при личном визите в клиентскую службу отделения СФР по области или в МФЦ. Предварительно рекомендуется уточнить информацию о своем стаже и накопленных коэффициентах, это можно сделать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что пенсионеры Новосибирской области могут получить надбавку за воспитание детей.