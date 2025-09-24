«Больно терять животных!»: что происходит после пожара в зоопарке Новосибирска

24 четвероногих удалось спасти, пять – корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака – погибли.

24 сентября в Новосибирском зоопарке произошел пожар из-за аварийной работы электрооборудования. Погибло пять животных: корова, шотландский бык, две ламы и альпака. Спасено около 25 копытных. Огонь охватил два зимних домика и едва не перекинулся на вольеры с верблюдами и такинами. Сейчас на месте трагедии разбирают сгоревшие вольеры и проводят уборку. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего.

В 23:20 пожарные боролись с огнем. Зарево и дым были видны издалека. Спасатели спасали зверей и тушили пожар. В 00:00 пожар ликвидировали. В МЧС Новосибирской области сообщали, что площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера было уничтожено полностью. Огонь удалось «сдержать», он не распространился на другие вольеры.

По уточненной информации, 24 обитателя зоопарки спасены, 5 животных погибли. Пожар полностью ликвидировали к утру.

«Я реву со вчерашнего вечера. Это наш любимый зоопарк всей семьей. Больно терять животных, тем более так. Надеюсь, смерть малышей не была мучительной, пусть бегут по радуге», — призналась жительница Новосибирска журналистам. Более подробный материал о трагедии можно прочитать на сайте nsk.aif.ru.