Чат-бот МФЦ Новосибирской области теперь заработал и в мессенджере MAX

На платформе национального мессенджера MAX, который становится всё более популярной альтернативой иностранным интернет-мессенджерам, заработал чат-бот «МФЦ Новосибирской области». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый чат-бот работает круглосуточно. С его помощью можно узнать о государственных и муниципальных услугах, проверить график работы ближайшего отделения МФЦ, посмотреть, на какой стадии находится ваше заявление, или оставить оценку качества услуг. Если бот не справится с вопросом, он соединит пользователя со специалистом Единой справочной службы МФЦ.

Как пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, МФЦ сегодня объединяет в себе самые разные услуги, необходимые людям в различных ситуациях. По его словам, в центрах можно получить не только государственные, но и страховые, банковские и другие услуги, а в некоторых офисах даже получить консультацию сотрудников органов власти.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь рассказал, что чат-бот использует искусственный интеллект. Такой бот подстраивается под каждого пользователя и помогает решить проблему просто и понятно. Этот умный помощник в MAX общается как живой человек, отвечая прямо на поставленный вопрос, в отличие от кнопочных аналогов без встроенного ИИ, которые выдают стандартные ответы. Сергей Цукарь также пообещал, что в будущем в российском мессенджере появятся и другие полезные чат-боты.

До этого бот работал в Telegram, где помог более чем 12 тысячам пользователей. С 1 ноября сервис в Telegram будет отключен.

