Новосибирцам объяснили угрозы и риски при использовании мессенджера MAX

С момента запуска в марте 2025 года российский мессенджер MAX от VK оказался в центре ожесточенных споров.

Одни видят в нем угрозу приватности, другие — долгожданный отечественный «суперапп» для всех нужд. Разберемся, что из слухов о нем правда, а что — следствие цифровой паники, и почему его рисуют исключительно в черных тонах.

Что такое MAX и кто его создал?

MAX — это масштабный проект компании VK, разработанный при поддержке Минцифры и предприятий экосистемы «Ростеха». Его амбициозная цель — повторить успех китайского WeChat, создав единую платформу для общения, платежей и получения государственных услуг. Регистрация возможна только по российскому или белорусскому номеру телефона, а все данные пользователей хранятся на серверах в России.

По официальным данным, к июлю 2025 года аудитория мессенджера достигла двух миллионов человек. Цифра скромная на фоне гигантов рынка, но показывающая, что интерес к платформе существует.

Главный страх: слежка и данные

Основная претензия к MAX — обширный список запрашиваемых разрешений. Приложение просит доступ к камере, микрофону, контактам, файлам, геолокации и Bluetooth. В соцсетях это часто подается как нечто из ряда вон выходящее.

Однако сравнительный анализ показывает, что это — стандартная практика.

Telegram и WhatsApp также запрашивают доступ к камере и микрофону для звонков и фото.

Доступ к контактам нужен для поиска друзей в мессенджере.

Геолокация используется для отправки местоположения в чатах.

Bluetooth необходим для подключения носимых устройств, например, умных часов.

MAX не требует ничего сверх того, что нужно для работы его заявленных функций. Пока нет ни одного подтвержденного случая утечки данных или их нецелевого использования.

Реальность: что работает, а что — нет

На август 2025 года функционал MAX остается базовым. Работаеют текстовые и голосовые чаты, звонки, отправка файлов до 4 ГБ, переводы через СБП, чат-бот на базе GigaChat. В планах — глубокая интеграция с «Госуслугами», цифровой ID, электронная подпись, возможность использовать QR-код вместо паспорта или полиса.

Однако пользователи жалуются на баги, вылеты на старых Android-устройствах, медленную загрузку медиа и сырые каналы. Эти «болезни роста» были характерны и для ранних версий Telegram.

Почему MAX демонизируют?

Слухи о тотальной слежке часто возникают вокруг любых государственно-ориентированных IT-проектов. Отсутствие открытого исходного кода, как у Telegram, подливает масла в огонь. Однако это не уникальная черта MAX — код WhatsApp также закрыт.

Ключевое отличие MAX от зарубежных конкурентов — не в сборе данных (их собирают все), а в их предназначении. Если Meta использует данные из WhatsApp для таргетированной рекламы, то фокус MAX — на интеграции с госуслугами и банками (ВТБ, Альфа-банк). Для кого-то это удобство, для других — повод для подозрений.

Вывод: стоит ли его бояться?

MAX — не «шпионское» приложение, но и не идеальная платформа. Это амбициозный проект на старте пути со стандартными для мессенджера запросами и типичными для beta-версии багами.

Его главная потенциальная сила — в уникальной функции «все в одном», которой пока нет у других. Стоит ли его использовать — личный выбор каждого. Но поддаваться цифровой панике, основанной на непроверенных фактах, определенно не стоит.