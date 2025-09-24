Мэрия Новосибирска реализует нежилые помещения в двух районах города

Администрация Новосибирска, через свой Департамент земельных и имущественных отношений, выставила на продажу ряд объектов коммерческой недвижимости.

Торги пройдут в трёх районах города. В Калининском районе реализуют помещения общей площадью 190,8 квадратных метров, расположенные на улице Новоуральской, 28. В Кировском районе продаются два лота: на Бетонной, 5 (площадь 265,6 кв. м) и на Оловозаводской, 1/2 (площадь 645,5 кв. м). Важно, что все объекты свободны от прав аренды.

Начальная стоимость лотов установлена в диапазоне от 12,928 до 40,904 миллиона рублей. Шаг аукциона, на который будет повышаться цена, составляет от 646 тысяч до 2,045 миллиона рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток, размер которого варьируется от 1,29 до 4,09 млн рублей.

Приём заявок и оплата задатков продлятся до 20 октября 2025 года. Список участников, допущенных к аукциону, будет сформирован 22 октября. Сами торги запланированы на 23 октября и начнутся в 12:00 по местному времени.