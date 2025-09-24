Названа причина пожара в Новосибирском зоопарке

Вечером вторника, 23 сентября, в новосибирском зоопарке, разгорелся крупный пожар. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области озвучили вероятную причину возгорания.

В настоящее время дознавателями МЧС России проводится уголовно-процессуальная проверка по факту пожара, случившегося в помещениях для животных на территории «Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило». Прокуратура Новосибирской области контролирует ход и результаты этой проверки.

Предварительная версия причины возгорания – аварийный режим эксплуатации электрооборудования.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры последствия пожара в новосибирском зоопарке. Напомним, что сейчас он открыт для посетителей, место происшествия перекрыто.