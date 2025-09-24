Почти две трети новосибирцев получали подозрительные звонки в 2025 году

Почти две трети – 65% – пользователей в Новосибирской области за первые восемь месяцев 2025 года получали звонки с незнакомых номеров, которые могли быть мошенническими.

Подавляющее большинство таких вызовов (96%) поступало по обычной телефонной связи, и лишь 4% – через мессенджер WhatsApp*. Таковы предварительные статистические данные приложения Kaspersky Who Calls, сообщает РБК Новосибирск.

Для сравнения, в прошлом году с подобными звонками сталкивались 58% пользователей региона. В среднем по России показатель за аналогичный период 2025 года составил 64%,

Как пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов, в основе телефонного мошенничества лежат методы социальной инженерии. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, следователями или родственниками, попавшими в сложную ситуацию. Иногда разговор начинается с, казалось бы, безобидных тем, таких как доставка цветов или замена домофонов. Однако, по его словам, практически всегда конечной целью мошенника является получение конфиденциальных данных для доступа к банковским приложениям или государственным сервисам.

*Принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России.