В Новосибирске свыше 60% студентов подрабатывают во время учёбы

По данным исследования сервиса «Зарплата.ру», две трети студентов Новосибирска совмещают учёбу в вузе с работой.

Опрос проводился с 2 по 17 сентября среди 1870 студентов по всей России и показал, что 66% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет подрабатывают в течение учебного года. При этом для 65% из них трудовая деятельность не сказывается на успеваемости, а у остальных оценки хотя и немного снизились, но остаются на удовлетворительном уровне.

Среди причин, по которым некоторые студенты не работают, чаще всего называются нехватка времени и отсутствие подходящих вакансий (45%), финансовая поддержка родителей (40%) и просто нежелание трудоустраиваться (10%).

Что касается занятости, то студенты распределяют рабочее время по-разному: 34% трудятся до 5 часов в неделю, 24% — от 6 до 10 часов, 26% — от 11 до 15 часов, а 16% посвящают работе более 15 часов в неделю. При выборе подработки ключевыми факторами для них являются гибкий график, уровень оплаты, близость к дому или вузу, а также возможность получить опыт для будущей профессии.

Наиболее популярными видами занятости среди студентов стали репетиторство, работа официантами и курьерами, а также должности в колл-центрах и промоутеров. Кроме того, востребованы роли нянь, догситтеров, кассиров и менеджеров по продажам. Основными сложностями при совмещении работы и учёбы респонденты назвали несовпадение графиков, недостаток опыта и низкий уровень заработной платы.

