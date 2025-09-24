82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 13:00
пробки
4/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
82.76% -1.2
сегодня
24 сентября, 13:00
пробки
4/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 83.35 | eur 99.03
сегодня 11:19
проиcшествия

В Новосибирске возбудили уголовное дело после столкновения катера и лодки на водохранилище

Фото: Сиб.фм / носи иллюстративный характер
Подпишитесь на Telegram-канал

В акватории Новосибирского водохранилища 20 сентября столкнулись катер и надувная лодка. Рыбак, находившийся в лодке, с тяжёлыми травмами попал в больницу.

Новосибирская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после этого происшествия. Это случилось 20 сентября около двух часов по местному времени неподалёку от села Боровое.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры, столкнулись катер типа «Москва-2» и надувная лодка ПВХ.

В прокуратуре проверят, был ли соблюдён закон о безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Уголовное дело возбуждено за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Напомним: по словам знакомой рыбака, человек, совершивший наезд был пьян. Пострадавший мужчина находится в реанимации, у него раздроблен таз, переломаны рёбра и отростки на позвоночнике, имеются и другие травмы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.