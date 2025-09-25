17-летняя девушка пострадала в результате наезда во дворе в Новосибирске

25 сентября 2025 года в Железнодорожном районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Инцидент был зафиксирован в 13:10 на дворовой территории возле дома №1 по улице Октябрьская.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку 2008 года рождения. Пострадавшая переходила проезжую часть по ходу движения автомобиля в направлении справа налево.

После случившегося подростка срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Точный характер полученных ею травм в настоящий момент уточняется. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые проводят расследование для установления всех обстоятельств аварии.