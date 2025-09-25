82.76% -1.2
сегодня 20:22
экономика

45 территорий комплексного развития определили в Новосибирской области

Фото: pxhere.com
В Новосибирской области стартовал масштабный проект по комплексному развитию территорий (КРТ).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы запланированы на 45 площадках, общая площадь которых превышает 802 гектара.

В рамках проекта планируется расселить порядка 157,5 тысячи квадратных метров ветхого и устаревшего жилья. На смену ему будет построено свыше 6,4 миллиона квадратных метров современного жилья, что кардинально изменит облик этих территорий.

На сегодняшний день работы по комплексному развитию уже ведутся на 36 из запланированных площадок.

