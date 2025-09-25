89% болельщиков из Новосибирска ругались с друзьями из-за любви к разным спортивным клубам

За последний год каждый четвертый болельщик постоянно спорил с друзьями из-за разницы в выборе любимой спортивной команды.

И лишь десятая часть (10%) опрошенных отметила, что ссор на фоне поддержки разных команд у них не случалось, об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Почти две трети опрошенных новосибирцев заявили, что у них есть друзья, которые болеют за спортивный клуб, выступающий главным непримиримым соперником их любимой команды. Свыше трети опрошенных (39%) призналась, что могут «сильно» поругаться с друзьями и родственниками из-за разницы в «спортивных предпочтениях». Для 52% респондентов такие конфликты не вызывают резкого негативна и не влияют на отношения с близкими людьми.

Чаще всего спорят из-за любимых команд поклонники хоккея (46%) и футбола (39%). Каждый второй болельщик считает себя преданным фанатом любимого клуба и готов защищать любимую команду перед друзьями. Свыше половины опрошенных (60%) относят себя к категории «слабых» оппонентов в спорах о спортивных клубах и результатах любимых команд. При этом 64% спортивных фанатов отмечают, что готовы к просмотру матчей с противостоянием любимых команд вместе с друзьями. И только пятая часть (19%) поклонников спорта постарается избежать совместного просмотра «дружеского» дерби, чтобы не ругаться с близкими.

Каждый второй участник опроса из Новосибирска спорит с друзьями о том, какая из любимых команд станет победителем принципиального матча. Чаще всего болельщики спорят на загаданное желание (35%), деньги (33%), а также наказание и оплату счета в заведении (по 16%).

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в сентябре 2025 года среди 1260 респондентов – жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел..