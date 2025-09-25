82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 12:41
сегодня 09:34
проиcшествия

Более 67 кг наркотиков: дело о подпольной лаборатории новосибирцев ушло в облсуд

Фото: pixabay.com
29-летняя жительница Новосибирской области вскоре предстанет перед судом. Её обвиняют в незаконном производстве и сбыте, а также в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

На протяжении восьми месяцев, с марта по ноябрь 2024 года, обвиняемая вступила в преступный сговор и участвовала в четырех преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Дело в отношении ещё двух участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина приобрела частный дом в Новосибирской области, который был оборудован для изготовления, фасовки и хранения запрещенных веществ. Готовую продукцию она фасовала по пакетам, информацию о тайниках с «запрещёнкой» размещались в интернете.

Правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группы. В ходе операции было изъято более 67 килограммов наркотических средств. Рассматривать дело будет Новосибирский областной суд.

Наталья Шлюшинская
журналист

