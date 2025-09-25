Долги управляющих организаций за вывоз мусора в Новосибирске превысили 18 млн

Сейчас в списке крупных должников 15 организаций, и каждая из них должна регоператору более 100 тысяч рублей.

Среди тех, кто не вносит плату за вывоз мусора, встречаются управляющие компании, ЖСК и ТСЖ. В тех случаях, когда соглашения заключены с управляющими организациями, жители оплачивают утилизацию отходов посредством этих компаний. Тем не менее, не все управляющие компании передают собранные средства региональному оператору в качестве оплаты за предоставленные услуги.

Сейчас в перечне значительных должников числится 15 организаций, за каждой из которых числится задолженность перед регоператором, превышающая 100 тысяч рублей. Наибольшая сумма долга зафиксирована за ПЖСК «Просторный» из Кировского района – общий долг этой компании перед АО «САХ» достигает 11 миллионов рублей. На втором месте – ПЖСК «Дискус» из Октябрьского района, чей долг составляет более 3 миллионов рублей. Процедура возврата долгов осуществляется через суд, что занимает продолжительное время.

Непогашенные задолженности компаний оказывают прямое воздействие на функционирование регионального оператора. Отсутствие достаточного финансирования препятствует приобретению и ремонту необходимой техники, вывозу мусора и реализации экологических инициатив. В конечном счете, негативные последствия невыплат со стороны управляющих компаний ощущают добросовестные плательщики, которые своевременно вносят оплату за услугу.