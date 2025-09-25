Экскаватор оборвал провода на площади Кирова и устроил аварию

Интеллектуальная камера наблюдения, установленная на площади Кирова, зафиксировала инцидент с участием спецтехники.

Согласно видеозаписи, водитель экскаватора при выполнении маневров задел и оборвал электропровода. После этого, пытаясь выехать, он сдавал задним ходом и совершил столкновение с минивэном Toyota Ipsum.

Примечательно, что до момента происшествия дорожная обстановка на площади была спокойной, а движение — свободным. Однако последовавшая за аварией цепочка событий привела к образованию многокилометровой пробки. В результате инцидента движение на оживленном участке было парализовано на длительное время, создав серьезные неудобства для большого количества автомобилистов.