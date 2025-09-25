82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 00:28
пробки
0/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
82.76% -1.2
сегодня
26 сентября, 00:28
пробки
0/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.60 | eur 98.15
вчера 22:38
проиcшествия

Экскаватор оборвал провода на площади Кирова и устроил аварию

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

Интеллектуальная камера наблюдения, установленная на площади Кирова, зафиксировала инцидент с участием спецтехники.

Согласно видеозаписи, водитель экскаватора при выполнении маневров задел и оборвал электропровода. После этого, пытаясь выехать, он сдавал задним ходом и совершил столкновение с минивэном Toyota Ipsum.

Примечательно, что до момента происшествия дорожная обстановка на площади была спокойной, а движение — свободным. Однако последовавшая за аварией цепочка событий привела к образованию многокилометровой пробки. В результате инцидента движение на оживленном участке было парализовано на длительное время, создав серьезные неудобства для большого количества автомобилистов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.