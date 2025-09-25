Эксперт раскрыл, кто стоит за крупными кибератаками на новосибирские предприятия

На бизнес-форуме Positive Tech Day эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий в интервью BFM-Новосибирск сообщил о масштабной хакерской атаке на одно из предприятий Новосибирска.

Название компании он не раскрыл, сославшись на этические соображения.

Специалист пояснил, что кибератаки, в ходе которых данные похищаются без последующего требования выкупа, чаще всего связаны с деятельностью враждебных государств. При этом он отметил растущую активность независимых хакерских группировок, которые действуют без государственной поддержки и руководствуются собственными идеологическими мотивами.

Лукацкий также подверг критике практику некоторых компаний, которые без тщательного расследования спешат обвинить в инцидентах государственные структуры. По мнению эксперта, такие заявления часто основаны на дезинформации и могут быть элементом информационной войны.

Напомним, что в Новосибирске уже некоторое время действуют помехи для связи на территории нескольких крупных предприятий, включая авиационный завод имени В.П. Чкалова. Жители близлежащих Дзержинского и Калининского районов регулярно жалуются на сбои в работе мобильного интернета, а в отдельных точках наблюдаются перебои даже с радиовещанием.