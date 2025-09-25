82.76% -1.2
сегодня 07:12
спорт

Хоккейная «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым». Фоторепортаж

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
Новосибирская «Сибирь» в непростом матче обыграла уфимский «Салават Юлаев». Игра прошла 24 сентября на домашнем льду сибиряков.

Гости вели по ходу встречи 2:0 после шайб, заброшенных Кузнецовым и Родевальдом. Казалось, что уфимская команда уверенно идёт к победе, но в третьем периоде «Сибирь» совершила удивительный камбэк. Голы Яковлева и Ткачёва перевели игру в овертайм.

А в решающей серии буллитов точнее всех оказался Скотт Уилсон, приведя «Сибирь» к победе. Итоговый счёт – 3:2 в пользу новосибирцев.

Смотрите, как это было в нашем фоторепортаже.

Наталья Шлюшинская
журналист

