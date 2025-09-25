Карелин занял пост сенатора от Новосибирской области

Кандидатуру Карелина поддержали 70 депутатов.

Законодательное собрание Новосибирской области нового состава одобрило выдвижение Александра Карелина, представляющего партию "Единая Россия", на должность члена Совета Федерации. Ему удалось удержать свой пост.

Александр Карелин, появившийся на свет в 1967 году, является легендарным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе. Он был одним из основателей "Единой России" и с 1999 года избирался в Государственную Думу.

На протяжении последних лет, будучи новосибирским депутатом, Карелин голосовал за увеличение возраста выхода на пенсию и повышение ставки НДФЛ (с 18% до 20%). Кроме того, он поддерживал задержания граждан РФ за проявление "неуважения к власти", закон об обособлении российского сегмента интернета, ограничение на использование смартфонов без предустановленного российского ПО, допускал возможность признания граждан России "иностранными агентами", голосовал за обнуление президентских сроков Владимира Путина и введение налога на доходы от банковских вкладов.

Карелин также одобрил проведение выборов в течение трех дней, возможность онлайн-голосования и запрет на участие в выборах лицам, осужденным по "политическим" статьям. В 2020 году Госдума прекратила полномочия Карелина, после чего законодательное собрание Новосибирской области делегировало его в Совет Федерации.