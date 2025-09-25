82.76% -1.2
вчера 23:04
проиcшествия

Компания из НСО наказана за срыв контракта с госпиталем ветеранов

Компания «Франшиза» из Новосибирской области была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Основанием для этого стало неисполнение фирмой государственного контракта на поставку медицинского оборудования для госпиталя ветеранов войн №3. Соглашение, заключенное в апреле 2025 года, обязывало компанию поставить многоразовое оборудование для электрокардиографии до 26 мая.

Однако поставка так и не была осуществлена. При этом поставщик проигнорировал не только сроки контракта, но и претензии заказчика, а также официальный запрос УФАС, который пытался выяснить позицию компании по данному вопросу.

В результате госпиталь остался без необходимого оборудования, а в отношении ООО «Франшиза» была применена строгая мера. С 15 сентября фирма включена в чёрный список, где пробудет два года. Это решение лишает компанию права участвовать в любых государственных закупках на весь срок нахождения в реестре.

Денис Дычаковский
Журналист

