сегодня 20:56
проиcшествия

Крупная авария привела к пробке в районе Речного вокзала в Новосибирске

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Крупное дорожно-транспортное происшествие стало причиной серьёзных заторов в районе Речного вокзала в Новосибирске.

Авария случилась на перекрёстке у храма Михаила Архангела на улице Большевистской.

По информации от очевидца, в инциденте участвовали самосвал и легковой автомобиль. Грузовик, вместе с экипажем ДПС, находится примерно в 50 метрах от места столкновения. Легковая машина получила повреждения левой стороны — битую переднюю часть (бок) и крыло. Пробка, образовавшаяся в результате ДТП, растянулась от Речного вокзала и продолжает нарастать.

Денис Дычаковский
Журналист

