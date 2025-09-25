На слете Всемирного фестиваля молодежи открыли школу предпринимательства

Школа предпринимательства открылась во время проведения Слета Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября, собрав 2000 участников из 120 стран, включая США, Великобританию, Францию, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и многие другие.

В рамках слета Авито организовала собственную Школу предпринимательства. Ее программа была разработана для развития молодых специалистов в ключевых направлениях: предпринимательство, креативные индустрии, образование и наука, медиа, государственное управление, цифровизация и IT.

Как отметил управляющий директор Авито Влад Федулов, в Школе была создана особая атмосфера открытости, драйва и взаимной поддержки, характерная для компании. Это позволило участникам активно задавать вопросы, обсуждать детали, обмениваться контактами и презентовать свои бизнес-идеи. Он подчеркнул, что современные технологии дают молодым предпринимателям уникальные возможности для выхода на многомиллионную аудиторию, а низкий порог входа на Авито позволяет начать бизнес и получить первые заказы уже в день его открытия.

Данная платформа стала центром для питчинга международных бизнес-инициатив, где успех зависит прежде всего от потенциала идеи и трудолюбия самих участников.