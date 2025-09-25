На станции Мочище в Новосибирске обновят дорогу, тротуары и остановки

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы по повышению безопасности дорожного движения.

В поселке Мочище, расположенном в Новосибирской области, в рамках региональной инициативы будет проведена масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры, включая дорожное полотно, пешеходные зоны и остановочные пункты.

В настоящее время в Новосибирском районе активно ведутся работы по модернизации улицы Линейной в Мочище. Данные работы осуществляются в рамках государственной программы Новосибирской области, направленной на улучшение безопасности на дорогах. Несмотря на то, что в этом пригородном населенном пункте проживает около 3,5 тысяч жителей, данная дорога играет важную роль, обеспечивая связь с областным центром для множества соседних поселений. Кроме того, она служит выходом на федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».

Представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели проверку хода и качества выполняемых работ. План работ включает в себя обновление 2,6 км дорожного покрытия, создание 5,7 км тротуаров, оборудование девяти пешеходных переходов, установку 2,9 км линий искусственного освещения, а также благоустройство трех остановок для общественного транспорта. Завершение проекта запланировано на август 2026 года, однако на данный момент работы идут с опережением установленного графика.