сегодня
25 сентября, 18:02
пробки
6/10
погода
+25.5°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 15:17
общество

На улице Советской в Новосибирске запретят остановку иномаркам

Фото: Сиб.фм
Машинам запретят останавливаться у консерватории и почты.

В Новосибирске вводится запрет на парковку автомобилей на улице Советской в районе домов 31 и 33, где находятся почтовое отделение и консерватория.

Как сообщили в городской администрации Новосибирска, ограничения начнут действовать с 6 октября. На указанном участке будут размещены дорожные знаки, обозначающие запрет остановки (знак 3.27).

Представители мэрии Новосибирска обращают внимание водителей на необходимость внимательного следования дорожным знакам и соблюдения правил во избежание нарушений.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
