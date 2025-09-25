На улице Советской в Новосибирске запретят остановку иномаркам

Машинам запретят останавливаться у консерватории и почты.

В Новосибирске вводится запрет на парковку автомобилей на улице Советской в районе домов 31 и 33, где находятся почтовое отделение и консерватория.

Как сообщили в городской администрации Новосибирска, ограничения начнут действовать с 6 октября. На указанном участке будут размещены дорожные знаки, обозначающие запрет остановки (знак 3.27).

Представители мэрии Новосибирска обращают внимание водителей на необходимость внимательного следования дорожным знакам и соблюдения правил во избежание нарушений.