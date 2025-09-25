82.76% -1.2
сегодня 10:50
общество

НДС в России повышают до 22% для финансирования «обороны и безопасности»

Фото: pixabay.com
Увеличение НДС неизбежно скажется на очередном витке роста цен на продукты, отмечают эксперты.

Согласно представленному Министерством финансов на рассмотрение правительства бюджетному документу, федеральное правительство рассматривает возможность увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%. Предусматривается, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение финансирования в сферах «обороны и безопасности».

В дополнение к этому, предлагается значительное сокращение порога доходов, при достижении которого предприятия обязаны выплачивать НДС: с 60 миллионов рублей он снижается до 10 миллионов.

Аналитики предупреждают, что повышение НДС практически наверняка приведет к новому повышению цен на товары первой необходимости.

Также планируется введение 5-процентного налога на суммы, полученные букмекерскими конторами от ставок, и дополнительный 25-процентный налог на их прибыль.

Стоит напомнить, что еще в минувшем году президент России Владимир Путин давал поручение Федеральному Собранию «закрепить основные параметры налоговой системы» до 2030 года, и ставка НДС является одним из ключевых элементов этой системы. В июне текущего года министр финансов Антон Силуанов утверждал, что налоговая политика останется стабильной, несмотря на нестабильность в российском бюджете.

Дарья Лапина
Журналист

