НОВИКОМ и ПАО «Россети Ленэнерго» заключили кредитное соглашение на 3 млрд рублей

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей ПАО «Россети Ленэнерго» (дочернему обществу ПАО «Россети»). Кредитный договор заключен сроком на 5 лет. Средства планируется направить на финансирование производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе на реализацию инвестиционных проектов.

Заключение договора стало возможным благодаря участию НОВИКОМа в конкурсной процедуре, где банк предложил оптимальные условия финансирования. Сделка подтверждает глубокую экспертизу банка по поддержке ключевых игроков реального сектора экономики и содействию в реализации значимых инвестиционных проектов.

«Предоставляя финансирование одной из крупнейших компаний энергетического сектора, мы вносим свой вклад в развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные средства помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителейв регионах присутствия «Россети Ленэнерго», повысить надежность энергосистемы, а следовательно, обеспечить энергетическую безопасность», — отметил Александр Сергеев, управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге.

«Сотрудничество с банком предоставляет широкие возможности для развития системообразующей территориальной сетевой организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также оптимизации стоимости привлечения средств для финансирования ее инвестиционной программы», — рассказал Александр Гридин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. Основными функциями компании являются передача электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

