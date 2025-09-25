Новосибирские учёные собираются испытать новую вакцину от гриппа

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН готовятся к следующему этапу разработки инновационной вакцины против гриппа H1N1.

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН готовятся к следующему этапу разработки инновационной вакцины против гриппа H1N1. Как сообщил ТАСС заведующий лабораторией геномного редактирования Григорий Степанов, завершен научно-исследовательский этап, и планируется начало доклинических испытаний.

Новая вакцина использует передовую мРНК-технологию. В отличие от традиционных препаратов, содержащих ослабленный или инактивированный вирус, она «обучает» клетки организма самостоятельно производить безвредный вирусный белок. Это запускает мощный иммунный ответ, в результате чего вырабатываются антитела, способные предотвратить заражение. По словам Степанова, на лабораторном этапе вакцина уже доказала свою эффективность против штамма вируса гриппа А (H1N1).

На текущий момент научная группа ищет финансирование для проведения необходимых доклинических исследований и дальнейшей оптимизации состава препарата. Эта работа особенно актуальна, поскольку грипп А остается одним из самых изменчивых и сложных для борьбы вирусов.