Новосибирцев предупредили о рисках утечки личных данных при заказе пиццы на дом

В Министерстве внутренних дел России предупредили граждан о новых схемах мошенников, которые могут завладеть личными данными после, казалось бы, безобидных действий, например, после единичного заказа пиццы.

В ведомстве обратили внимание, что даже отсутствие публичного профиля в социальных сетях не является надежной защитой. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске". Цифровой след пользователя формируется из множества источников, а не только из публикаций. Специалисты пояснили, что если человек когда-либо регистрировался на сайте или делал онлайн-заказ еды, его персональная информация может быть скомпрометирована и попасть к злоумышленникам.

Преступников интересуют сведения о каждом человеке, поскольку эти данные позволяют им обманывать друзей и родственников жертвы. Подчеркивается, что любой аккаунт, выставленный на черном рынке, имеет ценность. Мошенники скупают любые утекшие базы информации, которые используются не только для прямого взлома, но и для тонких манипуляций с применением методов социального инжиниринга, чтобы вызвать доверие у окружения человека.