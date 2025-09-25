82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 06:50
пробки
1/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 06:50
пробки
1/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 05:00
общество

Новосибирцев предупредили о рисках утечки личных данных при заказе пиццы на дом

Фото: pxhere.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Министерстве внутренних дел России предупредили граждан о новых схемах мошенников, которые могут завладеть личными данными после, казалось бы, безобидных действий, например, после единичного заказа пиццы.

В ведомстве обратили внимание, что даже отсутствие публичного профиля в социальных сетях не является надежной защитой. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске". Цифровой след пользователя формируется из множества источников, а не только из публикаций. Специалисты пояснили, что если человек когда-либо регистрировался на сайте или делал онлайн-заказ еды, его персональная информация может быть скомпрометирована и попасть к злоумышленникам.

Преступников интересуют сведения о каждом человеке, поскольку эти данные позволяют им обманывать друзей и родственников жертвы. Подчеркивается, что любой аккаунт, выставленный на черном рынке, имеет ценность. Мошенники скупают любые утекшие базы информации, которые используются не только для прямого взлома, но и для тонких манипуляций с применением методов социального инжиниринга, чтобы вызвать доверие у окружения человека.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.