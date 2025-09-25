Новосибирцы несут к зоопарку цветы в память о погибших в пожаре животных

У стен Новосибирского зоопарка появился стихийный мемориал. Так жители города выражают скорбь по животным, погибшим во время пожара в ночь с 23 на 24 сентября.

Эта инициатива стала символом глубокого сочувствия. Люди приходят к зоопарку, чтобы почтить память погибших обитателей и выразить свою поддержку.

Напомним, что страшный пожар начался вечером 23 сентября. Огонь уничтожил два зимних вольера. Погибло пять животных: корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Согласно предварительной версии, причиной возгорания считается неисправность электрооборудования.

