сегодня
25 сентября, 10:51
пробки
4/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 08:48
общество

Новосибирцы несут к зоопарку цветы в память о погибших в пожаре животных

У стен Новосибирского зоопарка появился стихийный мемориал. Так жители города выражают скорбь по животным, погибшим во время пожара в ночь с 23 на 24 сентября.

Эта инициатива стала символом глубокого сочувствия. Люди приходят к зоопарку, чтобы почтить память погибших обитателей и выразить свою поддержку.

Напомним, что страшный пожар начался вечером 23 сентября. Огонь уничтожил два зимних вольера. Погибло пять животных: корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Согласно предварительной версии, причиной возгорания считается неисправность электрооборудования.

Ранее Сиб.фм. писал о том, что происходило вчера утром в Новосибирском зоопарке после пожара.

0
Наталья Шлюшинская
журналист

