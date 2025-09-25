82.76% -1.2
Под Новосибирском дебоширов из кафе «Жасмин» отправили в колонию

Инцидент произошел летом прошлого года в Тогучине, их отправили в колонию на 1 год и 8 месяцев.

В Новосибирской области трое мужчин осуждены за хулиганство и ДТП. 2 июня 2024 года они устроили конфликт у кафе в Тогучине, нанеся телесные повреждения посетителям.

21 июля 2024 года один из них, управляя «Лексус Эр Икс 350», сбил 15-летнего водителя мопеда, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновным 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а одному из них – дополнительно лишение права управления транспортом на 9 месяцев.

