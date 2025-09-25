82.76% -1.2
сегодня 14:17
общество

После пожара в Новосибирском зоопарке активизировались аферисты

Фото: АиФ-Новосибирск
Пожертвования принимаются только через официальный сайт организации.

После недавнего инцидента с пожаром Новосибирский зоопарк выразил признательность горожанам и жителям других регионов за оказанную поддержку. Пресс-служба зоопарка сообщила о многочисленных предложениях финансовой помощи и добровольческой работы.

Администрация зоопарка предупреждает о возможных мошеннических действиях лиц, стремящихся нажиться на произошедшей трагедии. Все пожертвования, предназначенные для помощи пострадавшим животным и сотрудникам, принимаются исключительно посредством официального веб-сайта организации. Это гарантирует, что средства будут направлены по назначению.

Пожар, вспыхнувший в ночь с 23 на 24 сентября, привел к гибели пяти особей, но более двадцати животных удалось спасти. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало несоблюдение правил использования электрооборудования.

0
Дарья Лапина
