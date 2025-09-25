82.76% -1.2
сегодня 12:57
общество

Прилет рейса из Турции в Новосибирск задержали на девять часов

Фото: Сиб.фм
На вылет задержек нет, тем, кому предстоит полет, могут выдохнуть.

Прибытие авиарейса из Антальи в Новосибирск произошло с опозданием, превышающим девять часов. Вместо запланированного времени посадки в 23:05 двадцать четвертого сентября, воздушное судно фактически достигло аэропорта Толмачево лишь в 08:08 двадцать пятого сентября. Данные об этом доступны на электронном табло аэровокзала.

Помимо указанного рейса, зафиксированы задержки еще шести самолетов, направляющихся в новосибирский аэропорт сегодня. Это касается рейсов, вылетающих из Улан-Удэ, Пекина, Сочи, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Ташкента.

В настоящий момент отправки самолетов выполняются по графику, без каких-либо отклонений. Что касается отмен рейсов, то на данный момент ни прибывающие, ни отправляющиеся рейсы не были отменены.

Дарья Лапина
Журналист

