Режим для новосибирских самозанятых останется без изменений до 2028 года

Власти России приняли решение не менять законодательство о самозанятых как минимум до 2028 года.

Соответствующее заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников, сообщает информагентство Русинфо.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что правительство намерено сохранять действующий режим для этой категории граждан до окончания десятилетнего эксперимента. При этом министр обратил внимание на ответственность работодателей, которые привлекают самозанятых для выполнения функций штатных сотрудников. Контроль за этим вопросом возложен на Минтруд и Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

Ранее, на заседании комитета Совфеда по экономической политике, Решетников высказывался о необходимости дальнейшего совершенствования режима, но уточнил, что это произойдет только по завершении текущего этапа.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и рассчитан на десять лет. Он применяется на всей территории страны и предусматривает уплату налога по льготным ставкам: 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических.