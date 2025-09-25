«РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург»: прямой разговор с Дмитрием Пьяновым

В чем сила российских банков, какой Халк защищает финансовые организации от хакеров, сколько дивидендов будет платить ВТБ, на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Впервые флагманская дискуссионная площадка, которая формирует повестку развития финансового рынка страны, собрала ведущих экспертов отрасли и инвесторов в северной столице.

О показателе силы банков:

«Тех, кто зарабатывают 20% ROE и выше, можно считать находящимися в «высшей лиге».

О кризисах:

«Главное правило — деньги клиенту должны выдаваться без задержек. Любая пауза порождает лавину слухов и паники. Мы прошли это в 2022 году и сделали вывод: лучше потерять ликвидность на балансе, чем доверие клиентов... Банковская система после 2022 года стала более сбалансированной».

О дивидендах:

«Мы понимаем, что российский рынок имеет большую долю рыночных инвесторов. Для них дивиденды – регулярные и предсказуемые – являются важным фактором принятия инвестиционных решений. Мы в этом году выплатили 50% от чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год. Наша коммуникация такова: это точно будет не единственная дивидендная выплата, размер этой дивидендной выплаты будет большим, но каким конкретно – мы скажем в раннем 2026 году, когда будет полностью понятна канва банковского регулирования, потому что не все еще регуляторные решения озвучены и приняты — они будут в конце 2025 года доозвучиваться... Объем дивидендов может быть ниже 50% от чистой прибыли, если это потребуется с точки зрения достаточности капитала».

О хакерах:

«Если вы поговорите с любым российским экспертом в области информационной безопасности, вы услышите, что в вопросах информационной безопасности на Россию с уважением смотрит весь мир, потому что мы чаще сталкиваемся с хакерскими атаками и из-за необходимости импортозамещать программное обеспечение опираемся на собственные силы. Получается, что у них есть армия хакеров, а у нас есть Халк в виде импортозамещенных систем и очень большого внимания, очень больших инвестиций банков в информационную безопасность не только для противодействия проникновению, но и по быстроте восстановления систем. Мы все проходим сложные тесты, в том числе привлекаем «белых хакеров». Теперь мы всё отражаем».

О ДКП и рубле:

«Мы 85-90 рублей за доллар прогнозируем на конец года, то есть не принципиальное изменение относительно текущей ситуации. Изменения в налогообложении, которые сегодня внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль».

«С точки зрения краткосрочных последствий, [корректировка налогов] вызовет большую осторожность Банка России в дальнейшем снижении ставки».

Об искусственном интеллекте:

«Огромный потенциал есть у применения искусственного интеллекта, который будет облегчать настройку банковских продуктов под индивидуальные потребности человека. По сути, речь идет о поколении советников на основе ИИ... Мы одними из первых сделали интеллектуального ассистента совместно с Яндексом – в его колонке... Свой девайс мы выпускать не будем, по сути, мы делаем внутреннего ассистента, которого можно поселить в разные колонки».