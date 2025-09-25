Сувенирных магнитов будет 14 – по количеству станций метрополитена, цена – 150 рублей за штуку.

С 25 сентября в Новосибирском метрополитене начнут продавать сувенирные магниты – стоимость одного – 150 рублей.

Пассажиры и гости города смогут приобрести миниатюрные изображения «Площади Ленина», «Красного проспекта», «Гагаринской» и других станций, чтобы оставить память о посещении Новосибирска или пополнить свою коллекцию сувениров.

По словам представителей метрополитена, выпуск сувенирной продукции – это не только способ привлечь внимание к подземке, но и возможность создать позитивный имидж предприятия. Магниты станут не только приятным напоминанием о поездках в метро, но и своеобразным символом города, который можно увезти с собой в любую точку мира.

Приобрести сувенирные магниты можно будет в кассах станций метрополитена. Администрация подземки надеется, что новая продукция будет пользоваться популярностью среди пассажиров и станет приятным сюрпризом для тех, кто ценит уникальные сувениры и интересуется историей новосибирского метро.