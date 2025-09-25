Скончался основатель Ассоциации землячества Новосибирской области Николай Гаращук

Два десятка лет являлся депутатом областного Совета народных депутатов, привнес большой вклад в развитие региона.

На 96-м году жизни скончался выдающийся общественный деятель, создатель Ассоциации землячеств Новосибирской области, Николай Григорьевич Гаращук.

Его жизненный путь пролегал от сельского учителя начальных классов до руководящих постов в областном комитете КПСС. Николай Григорьевич руководил государственно-правовым и внешнеполитическим отделами, курировал административные органы Новосибирского обкома КПСС. На протяжении двух десятилетий он избирался депутатом областного Совета народных депутатов. Именно он выступил с инициативой создания Ассоциации землячеств Новосибирской области и впоследствии стал ее председателем. Он неизменно призывал к сохранению наследия предыдущих поколений, укреплению дружеских связей и самоотверженной работе в интересах своей страны.

Его исключительная компетентность и богатый опыт управления служили интересам Новосибирской области. Он сделал весомый вклад в развитие своей малой родины. Приношу искренние соболезнования семье и друзьям Николая Григорьевича. Это огромная и невосполнимая потеря для всей области.