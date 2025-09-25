Стало известно, когда отключат фонтан в Центральном парке Новосибирска

В ближайшие выходные еще можно успеть посмотреть лазерное шоу.

Новосибирский фонтан в Центральном парке завершит свою работу 29 сентября, о чем уведомила «Дирекция городских парков».

Представители «Дирекции городских парков» отметили, что на протяжении летних месяцев фонтан являлся популярным местом отдыха и дарил свежесть горожанам. Завершение сезона запланировано на 28 сентября, поэтому у новосибирцев еще есть возможность насладиться его видом.

В «Дирекции» также пригласили жителей города посетить светомузыкальное представление с использованием лазерных проекторов, которое можно увидеть в 20:45 и 21:45 в пятницу, субботу и воскресенье.