сегодня 14:37
общество

Стало известно, когда отключат фонтан в Центральном парке Новосибирска

Фото: мэрия Новосибирск
В ближайшие выходные еще можно успеть посмотреть лазерное шоу.

Новосибирский фонтан в Центральном парке завершит свою работу 29 сентября, о чем уведомила «Дирекция городских парков».

Представители «Дирекции городских парков» отметили, что на протяжении летних месяцев фонтан являлся популярным местом отдыха и дарил свежесть горожанам. Завершение сезона запланировано на 28 сентября, поэтому у новосибирцев еще есть возможность насладиться его видом.

В «Дирекции» также пригласили жителей города посетить светомузыкальное представление с использованием лазерных проекторов, которое можно увидеть в 20:45 и 21:45 в пятницу, субботу и воскресенье.

Дарья Лапина
Журналист

