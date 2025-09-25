Ценовой шок на авторынке: новые правила ввоза с 1 ноября ударят по карману новосибирцев

Эксперты предупреждают о надвигающихся серьёзных потрясениях, которые ждут автомобильный рынок Новосибирска. Причиной станут кардинальные изменения в правилах ввоза машин в Россию, которые начнут действовать с 1 ноября 2025 года.

Ожидается, что с этого дня будет отменён льготный утильсбор для физических лиц на автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. Теперь за ввоз популярных моделей, таких как Geely Monjaro или Toyota Camry, вместо нескольких тысяч рублей придется платить полный коммерческий сбор, который достигает миллиона и более рублей. Об этом пишет портал Сiбдепо.ru.

Генеральный директор холдинга «Ай-Би-Эм» Денис Пронин заявил, что это фактически уничтожит рынок импорта «под заказ». Для конечного покупателя, по его словам, это означает существенное удорожание машины. Сильнее всего пострадает премиум-сегмент (BMW, Mercedes), где надбавка может достичь 2,5 миллионов рублей.

Пронин прогнозирует цепную реакцию: исчезновение частного импорта спровоцирует общий рост цен на все автомобили, в том числе и новые машины в салонах, на 15-20%. Даже скидки из-за перепроизводства на китайские марки, вероятно, не смогут полностью компенсировать новосибирцам резкое увеличение затрат.

