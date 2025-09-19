Новосибирский эксперт раскритиковал предстоящее повышение утильсбора на автомобили

С 1 ноября в России вступают в силу новые тарифы утилизационного сбора для ввозимых физическими лицами иномарок, что приведет к многократному удорожанию мощных автомобилей.

Изменения, инициированные по просьбе автопроизводителей, могут сделать недоступными для рынка целый ряд популярных моделей.

Согласно проекту Минпромторга, для машин с мощностью двигателя от 160 л.с. платежи возрастут в десятки раз. Новые правила также предусматривают дальнейшее поэтапное повышение тарифов до 2030 года. К этому сроку утильсбор за автомобиль с двигателем свыше 500 л.с. может достичь 10 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью самого транспортного средства.

В министерстве пояснили, что действующая система, зависящая от объема двигателя и года выпуска, устарела из-за растущей популярности высокомощных машин с небольшим объемом. По новым правилам базовая ставка останется прежней, но на итоговую сумму станет влиять прогрессивный коэффициент от мощности.

Единственным исключением станут частные лица, ввозящие машины с двигателем до двух литров и мощностью до 160 л.с. не чаще раза в год. Для них сохранятся текущие тарифы: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за автомобиль старше трех лет.

Руководитель новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прогнозирует негативные последствия для рынка. По его мнению, повышение сборов направлено на наполнение бюджета, но приведет к росту цен не только на новые, но и на подержанные автомобили.

"Автомобиль будет становиться все менее доступным для населения. Машины на руках у россиян будут "стареть" — средний возраст и так перевалил 15 лет, и он продолжит повышаться. Сейчас население и так не жирует, а его еще больше вгоняют в нищету и заставляют ездить на старых авто", — отметил эксперт.

