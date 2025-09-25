82.76% -1.2
сегодня 21:21
общество

Учения МЧС по обеспечению связи начались в Новосибирской и Томской областях

Фото: пресс-служба управления МЧС по НСО
С 22 по 26 сентября в Новосибирской и Томской областях проходят масштабные командно-штабные учения по восстановлению связи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Организаторами выступают Главное управление МЧС России по Новосибирской области, Минцифры РФ, правительство региона и операторы связи.

Основная цель учений — проверить готовность телекоммуникационных сетей к работе при крупных сбоях, вызванных природными катаклизмами или техногенными авариями. В рамках мероприятий аварийные бригады отрабатывают практические навыки по ликвидации повреждений: замену оптоволоконных кабелей и восстановление электропитания на базовых станциях.

По легенде учений, в Новосибирской области из-за паводка произошло отключение электроэнергии, что привело к нарушению работы сотовой связи. Специалистам предстоит в кратчайшие сроки восстановить её функционирование, а также развернуть пункт временного размещения населения в Коченёвском районе.

0
Денис Дычаковский
Журналист

