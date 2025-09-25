В мэрии Новосибирска появилась комиссия по эвакуации населения города

Работать комиссия будет как в мирное время, так и в военное.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о создании эвакуационной комиссии в соответствии с ФЗ «О гражданской обороне». Комиссия, являющаяся постоянно действующим органом мэрии, создана для планирования, подготовки, организации и обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также архивных документов в безопасные районы как в мирное, так и в военное время. В мирное время основная задача комиссии – планирование эвакуационных мероприятий. Председателем комиссии назначен заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

Создание эвакуационной комиссии является важным шагом в обеспечении безопасности жителей Новосибирска и сохранности городских ценностей. Регулярное проведение учений и тренировок позволит повысить готовность всех служб и населения к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.