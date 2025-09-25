В Новосибирске на аукционе продали все картины, созданные больными детьми и художниками

В Академии Игоря Крутого в Новосибирске состоялся закрытый благотворительный аукцион. Он был организован фондом «Завтра будет» в рамках арт-проекта «Мир глазами сердца», стартовавшего в августе 2025 года.

Тогда, как пишет «МК в Новосибирске», семнадцать детей в возрасте от 5 до 14 лет совместно с известными новосибирскими художниками создали семнадцать уникальных художественных произведений – рисунки, панно и коллажи. Как отметила 14-летняя участница проекта Саша Дунаева, ей хотелось нести добро и помочь другим детям.

Художники, в свою очередь, признавались, что и сами учатся у детей во время совместной работы.

«Непосредственность детей, отсутствие их жизненного опыта, оно всегда, как откровение, выливается на лист», – говорит художник-график Сергей Мосиенко.

На аукционе были представлены эти совместные работы, а также авторские произведения признанных новосибирских художников и скульпторов. Все лоты были проданы. Стартовая цена каждого начиналась от пяти тысяч рублей, а самый дорогой лот ушел с молотка за 50 тысяч рублей. В результате удалось выручить 350 тысяч рублей. Участие в торгах приняли известные городские предприниматели и меценаты.

Исполнительный директор фонда «Завтра будет» Ксения Алешина сообщила, что вырученные средства будут направлены на помощь детям с ДЦП и онкологическими заболеваниями. Она также выразила надежду, что успешная акция станет доброй традицией, поскольку вызвала исключительно положительные эмоции у всех гостей.

