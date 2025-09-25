В Новосибирске простились с актёром и певцом Владимиром Вальвачевым

В Новосибирске простились с заслуженным артистом России Владимиром Вальвачевым, ему было 64 года.

Похороны актёр и певец, служившего в Музыкальном театре более сорока лет, прошли 24 сентября.

Владимир Вальвачев пришел в труппу театра в 1982 году, после окончания Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. За долгую и яркую карьеру он создал более 70 запоминающихся образов. Среди его работ – граф Данило в «Веселой вдове», принц Раджами в «Баядерке», Ротмистр в «Дам и гусарах» и многие другие.

Артист также активно участвовал в жизни театрального сообщества, некоторое время возглавлял профсоюзный комитет. Его талант и сценическое обаяние навсегда останутся в памяти коллег и поклонников.