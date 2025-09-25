В Новосибирске утвердили график выплат детских пособий на октябрь 2025 года

Стал известен график детских пособий на октябрь 2025 года в Новосибирской области. Основная часть выплат запланирована на 3 октября.

В этот день на карты перечислят единое пособие на детей и для беременных, выплаты на первого ребенка до трёх лет, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на детей до трёх лет для военнослужащих по призыву.

Выплату из материнского капитала, которую обычно переводят пятого числа, в этом месяце также проведут 3 октября, так как пятое октября выпадает на воскресенье. Пособие для работающих родителей по уходу за ребёнком до полутора лет придёт в среду, 8 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, кому из пенсионеров повысят выплаты, а кому уже повысили пенсию в 2025 году.