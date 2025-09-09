Пенсии-2025: кому повысили выплаты, а кто остался в режиме ожидания?

Основные этапы повышения пенсий в 2025 году для большинства россиян уже завершены. Работающие, неработающие пенсионеры и получатели социальных пенсий свои прибавки получили.

Что уже сделано в 2025 году?

В этом году повышение пенсий проходило в несколько этапов, чтобы обогнать инфляцию:

С 1 января были проиндексированы страховые пенсии для неработающих пенсионеров.

С 1 апреля выросли социальные пенсии.

Финальным этапом станет повышение с 1 октября для военных пенсионеров и приравненных к ним категорий.

Баланс между помощью и экономикой

По мере приближения к бюджетному циклу 2026 года властям предстоит решить сложную задачу. С одной стороны, необходимо выполнить социальные обязательства и защитить доходы пенсионеров от инфляции. С другой — удержать бюджет в равновесии и не спровоцировать новый рост цен.