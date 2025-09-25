В Новосибирской области 23-летнего парня осудили почти за сто тайников с наркотиками

Житель Новосибирской области приговорен к девяти годам лишения свободы за организацию масштабной сети по сбыту наркотиков.

Соответствующий приговор вынесен по материалам, предоставленным региональной прокуратурой.

Следствием установлено, что в мае текущего года мужчина в сговоре с неустановленным лицом через интернет приобрел крупную партию мефедрона массой свыше 142 граммов. Для дальнейшей реализации запрещенных веществ обвиняемый организовал целую систему из 98 тайников на территории города Бердска.

Противоправная деятельность была пресечена правоохранителями в момент, когда злоумышленник обустраивал один из таких схронов. При задержании у него были изъяты наркотики, а впоследствии из всех тайников также извлечены спрятанные вещества. Дополнительная проверка по месту жительства подозреваемого позволила обнаружить еще одну партию наркотиков, предназначенных как для продажи, так и для личного употребления.

Суд назначил фигуранту наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Также в доход государства конфискован мобильный телефон, который использовался для координации преступной деятельности.